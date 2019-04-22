هل يقضي حق «الاستضافة» على مشاكل المطلقين؟

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هيئة كبار العلماء تمنح غير الحاضن حق استضافة الطفل لمدة 24 ساعة ضمن تعديلات الأحوال الشخصية.. وعضو بكبار العلماء: الهيئة أقرت حق الاستضافة بالإجماع

«الاصطحاب والاستضافة لمدة 24 ساعة»، هذا ما انتهت إليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال الساعات الماضية، فى محاولة منها لحل مشاكل رؤية الأطفال بين الزوجين المنفصلين، فكثيرا ما تنجم المشاكل بين المطلقين بسبب رؤية الطفل، الأمر الذى دفع الهيئة إلى إقرار حق الاستضافة لمدة يوم، وذلك ضمن تعديلات نص مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، وأمام إقرار الهيئة لحق الاستضافة والاصطحاب لمدة يوم كامل، نستعرض آراء عدد من المختصين، حول ما إذا كانت الاستضافة قادرة على إنهاء مشاكل رؤية الطفل من عدمه ؟.

وعقدت الهيئة برئاسة الطيب، العديد من الاجتماعات، انتهت خلالها من صياغة 192 بندا، تجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة فى قانون واحد. يحد من المشاكل بالتأكيد سيقضي على المشاكل بين المنفصلين حول رؤية الأطفال، هكذا علق الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، عن سبب إقرار الهيئة لبند الاصطحاب

وعقدت الهيئة برئاسة الطيب، العديد من الاجتماعات، انتهت خلالها من صياغة 192 بندا، تجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة فى قانون واحد. يحد من المشاكل يحد من المشاكل بالتأكيد سيقضي على المشاكل بين المنفصلين حول رؤية الأطفال، هكذا علق الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، عن سبب إقرار الهيئة لبند الاصطحاب والاستضافة لمدة 24 ساعة ضمن تعديلات الأحوال الشخصية، مؤكدا أن الهيئة أقرت ذلك من أجل إتاحة الفرصة للأب أو لغير الحاضن بشكل عام من تربية الطفل، والمساهمة فى تنمية سلوكة..اقرأ أيضا..قبل عرضه على البرلمان.. ملامح قانون الأحوال الشخصية وأضاف مهنى لـ«التحرير»، أنه فى الماضي تسببت الرؤية فى العديد من المشاكل بين المنفصلين، فضلا عن أنها عرضت الكثير من الأطفال لمشاكل نفسية، منها رؤيتهم فى أماكن غير آدمية، فضلا عن حرمان الطفل من أحد والديه -غير الحاضن- لفترة طويلة، وكذلك تعرض بعض الأطفال من ذويهم للخطف، نتيجة للحرمان منهم وتعنت مطلقاتهم لهم فى حق الرؤية. Advertisements وتابع: أن إقرار حق الاصطحاب سيجعل الطفل متمتعا بوجود والديه من حوله، وكذلك تمتع غير الحاضن من طفله ومتابعته، والإحساس بوجوده ، وأن الاصطحاب يعفي الطفل من مشاهدة الخلافات بين الوالدين، كما أنه يمثل المصلحة الفضلى للطفل وتربيته في بيئة سليمة بمشاركة الطرفين، الأمر الذى يحد من مشاكل المطلقين. وعن تخوف البعض من استغلال حق الاصطحاب بالهروب بالطفل أو التعسف بحق الحاضن بأي صورة، قال مهنى: إن الهيئة أقرت حق الاستضافة، وتركت للجهات المعنية والمختصة تنظيم اللوائح التى تضع الضمانات الكافية بعدم التعدى على حق الحاضن أو الهروب بالطفل خارج البلاد، مشددا على أن الهيئة اشترطت لتفعيل حق الاستضافة لغير الحاضن ضرورة حسنة السمعة والسلوك، أما إذ ثبت أن غير الحاضن سيئ السمعة فلا يحق له ممارسة حقه فى الاصطحاب حفاظا على مصلحة الطفل، وان مشروع قانون الأحوال الشخصية جعل مدة الحضانة 15 عاما، يخير بعدها الطفل بين الأم والأب للبقاء معه. تحول كبير فى موقف الأزهر تحول كبير فى موقف الأزهر رحبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ومقدم تعديلات على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، بنص مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية على الاصطحاب لمدة 24 ساعة؛ وأنه في حال رغبة الأب في استضافة ابنه أو ابنته لمدة أسبوع أو شهر على سبيل المثال أن يكون بالتراضي. ووصفت "أبو السعد"، هذه المواد الجديدة؛ بالتحول الكبير في موقف الأزهر وإدراكه للمشكلات الحقيقية التي يعاني منها الشارع المصري من جراء قانون الأحوال الشخصية الحالي. وأضافت، أنه لا بديل عن تطبيق الاصطحاب والاستضافة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية ولكن الأهم هو طريقة التطبيق والضوابط المنظمة لهذه العملية لتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطراف. اجتهاد عصري مطلوب اجتهاد عصري مطلوب من جهتها ثمنت أمانة سر اللجنة الدينية وشئون الأوقاف بالبرلمان، على لسان أحد أعضائها الدكتور عمرو حمروش، خطوة الأزهر بإدخال حق الاستضافة ضمن تعديلاته حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن هذا الحق يمثل اجتهادا عصريا مطلوبا لتلبية احتياجات المجتمع. وأوضح عمرو حمروش لـ«التحرير»، أن هذا الحق يمثل مرونة مطلوبة فى الوقت الراهن لخلق مزيد من الاستقرار المجتمعى، وذلك لمواجهة ما أثير مؤخرا من مشاكل فى هذا السياق بسبب تعنت البعض فى رؤية الأطفال، مشددا على أن حق الاستضافة يجعل من الطفل متمتعا برعاية الأب والأم ولا يجعله محروما من أحدهما، الأمر الذى يعزز من نفسيته ويجعل يعيش فى بيئة نفسية صحية، الأمر الذى يعود بالنفع العام على المجتمع بأسره.

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