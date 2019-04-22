شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يصافح الناخبين وسط هتافات «تحيا مصر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في يومها الثالث، حيث شملت عددا من اللجان الفرعية بمراكز: ببا، والفشن، وإهناسيا، والتي شهدت إقبالا ملحوظاً من الناخبين، مثل لجنة 1 بمدرسة فاطمة الزهراء، ولجنة 2 بمقر مدرسة الفنية بنات بمدينة ببا، ولجنة 5 بالمدرسة الثانوية الصناعية، ولجنة 7 بديوان الوحدة المحلية، ولجنة 9 بمقر المركز التكنولوجي بمدينة الفشن، ولجنة 45 بمدرسة الشهيد محمد سيد إبراهيم صبرة قرية النويرة مركز أهناسيا.

واطمأن المحافظ على استمرار توافر كافة التسهيلات والتجهيزات اللازمة لسير الاستفتاء باللجان، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة، ومستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكافة المقترعين، خاصة كبار السن وذوى الإعاقة.

والتقى عبد الجابر بالناخبين، أمام اللجان، مصافحا كبار السن، ومداعبا الأطفال الذين تواجدوا مع أمهاتهم أمام اللجان، ومقدرا للدور الوطني لمن حرص من ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء، ومعربا عن تقديره للشباب الذين حضروا اليوم، مشاركين ومحفزين لآبائهم وأمهاتهم وأصدقائهم للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن الشباب الوطني المحب لبلده دائما عند الموعد، حيث حرص عدد من الشباب أمام اللجان على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، معبرين عن حبهم لبلدهم مصر وسط هتافات «تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».

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وأشاد بتواجد المرأة السويفية في مقدمة المشاركين في الاستفتاء، مبدياً إعجابه الشديد بحضور المرأة المصرية بقوة في الاستحقاق الديمقراطي، مشدداً على أن المرأة المصرية تضرب دائماً أروع الأمثلة في حبها للوطن، والوعى والحس الوطنى المتميز، لاسيما أنها قدمت- ومازالت تواصل تضحياتها- في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن.

كما حرص المحافظ على تبادل الحديث مع القضاة المشرفين على الاستفتاء، وموجها لهم التحية والتقدير لدورهم الوطني في هذا الاستحقاق الديمقراطي وغيره من الاستحقاقات والمناسبات الوطنية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء

محافظ بني سويف يتفقد لجان الاستفتاء