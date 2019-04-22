شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. توافد الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث على التوالي بدأت عملية التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة الفيوم، وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا، وتوافد الناخبون على اللجان منذ بدء عملية التصويت، وشهدت اللجان إقبالا كثيفا من قبل الناخبين وسط تكثيف أمني من قبل قوات الجيش والشرطة، وقامت بوضع حواجز حديدية في محيط اللجان والمقار الانتخابية لمنع مرور السيارات للسيطرة على التزاحم والتيسير على الناخبين.

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وقامت مديرية أمن الفيوم بتخصيص أفراد شرطة وعدد من الكراسي المتحركة بالمقار الانتخابية لمساعدة المواطنين المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجابت شوارع القرى والمدن سيارات تحمل مكبرات صوت لتشغيل الأغاني الوطنية وحث المواطنين على المشاركة في التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت لجان قرية دسيا، التابعة لمركز الفيوم، أجواء احتفالية في ظل توافد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، كما شهدت لجان قرى مركز إطسا إقبالا كثيفا من قبل الناخبين، كما جابت العديد من السيارات المحملة بمكبرات صوت شوارع مدينة الفيوم لإذاعة الأغاني الوطنية رافعة أعلام مصر.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت الانتخابي يبلغ حوالي مليون و٩٣٣ ألف ناخب، عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٣٣٥ مركزاً انتخابياً، تضم ٤٣١ لجنة فرعية، موزعين على مختلف مراكز المحافظة، ففى قسم أول شرطة الفيوم ١٦ مركزا انتخابيا بها ٢٥ لجنة فرعية، وفى قسم ثاني شرطة الفيوم ١٥ مركزا انتخابيا بها ٢٢ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة الفيوم ٤٤ مركزا انتخابيا بها ٦٥ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة سنورس ٥٤ مركزا انتخابيا بها ٧١ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة إطسا ٨٨ مركزا انتخابيا بها ٩٧ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة طامية ٣٣ مركزا انتخابيا بها ٥٠ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة أبشواي ٤١ مركزا انتخابيا بها ٤٨ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة الشواشنة ٢٧ مركزا انتخابيا بها ٣٢ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة يوسف الصديق ١٧ مركزا انتخابيا بها ١٩ لجنة فرعية.