شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لأهالي الشيخ زويد ورفح بالتصويت على الاستفتاء في أي لجنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن السماح لأهالي مركزي رفح والشيخ زويد من المنقولين والمقيمين في تجمعات بمختلف مراكز المحافظة، خاصة تجمعات بمدينتي العريش وبئر العبد، بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أي لجنة من لجان المحافظة القريبة من التجمع الذي يقيمون فيه.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن ذلك يأتي تيسيرًا على أهالينا من مركزي الشيخ زويد ورفح.. مشيرًا إلى توفير أتوبيسات لنقل المواطنين من الميادين العامة والتجمعات المختلفة إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وأشار المحافظ إلى أن مراكز وأقسام المحافظة تضم 11 لجنة عامة، بها 49 مركزا انتخابيًا تضم عدد 61 لجنة فرعية.. مشيرًا إلى أن عدد الناخبين المقيدين على مستوي المحافظة يبلغ 263 ألفا و157 ناخبًا.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.