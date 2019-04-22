شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«المصري اليوم»: مد التصويت للحادية عشر.. والاثنين آخر أيام «الاستفتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تعلن اليوم الاثنين، مد ساعات التصويت أمام الناخبين للإقتراع في ثالث أيام التصويت على التعديلات الدستورية للساعة الحادية عشرمساءٍ بدلا من الساعة التاسعة مساءً كما هو مقرر.

وأضافت المصادر أن اليوم هو آخر أيام التصويت ولا صحة لمده ليوم رابع كما أشيع بمواقع التوصل الاجتماعى.

كانت الهيئة الوطنية للإنتخابات قالت انها ستعلن نتيجة الاستفتاء في موعد أقصاه 27 أبريل، حيث ينص القانون على أن تعلن الهيئة النتائج خلال الخمس أيام التالية لانتهاء الاستفتاء.

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