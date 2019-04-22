شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018 (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2018، بمشاركة نخبة من علماء مصر على رأسهم الدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد عكاشة.

وبلغ عدد الجوائز الممنوحة هذا العام 56 جائزة مقارنة ب 48 العام الماضى، بالإضافة إلى الجوائز الخاصة من مجلس الأكاديمية وهى الرواد والمرأة وشباب الباحثين الافارقة، وتبلغ قيمة جائزة النيل ٥٠٠ ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة الدولة التقديرية ٢٠٠ ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة التفوق ١٠٠ ألف جنيه، وميدالية فضية، وشهادة من الأكاديمية، أما جائزة الدولة التشجيعية قيمتها ٥٠ ألف جنيه.

ووافق المجلس على منح جائزتى النيل و7 جوائز للدولة التقديرية (وتم حجب ثلاثة) و7 جوائز للتفوق و39 جائزة للدولة التشجعية وحجب جائزة واحدة، وحصلت جامعة القاهرة وجامعة المنصورة والمركز القومي للبحوث على المركز الأولى برصيد 8 جوائز لكلٌ منهم، ثم عين شمس في المركز الثانى برصيد 6، وجامعة الزقازيق في المركز الثالث برصيد 5 جوائز، ثم جامعتى الإسكندرية وطنطا في المركز الرابع برصيد 4 جوائز لكل منهم، وجامعة الأزهر وجامعة كفر الشيخ وسوهاج وبنى سويف وأسيوط ومدينة زويل جائزتان لكل منهم، وحصلت جامعة أسوان، وجامعة المنوفية، وجامعة المنيا، وجامعة قناة السويس، وجامعة النيل الأهلية، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومدينة الأبحاث العلمية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمركز المصري لأطفال الأنابيب، والمعهد القومي للقياس والمعايرة، والمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة، ومكتبة الإسكندرية على جائزة واحدة لكل منهم.