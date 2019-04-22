شكرا لقرائتكم خبر عن زحام على لجان العدوة ومحاولات لصدارة المحافظة في استفتاء التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص أهالي مركز العدوة بمحافظة المنيا على التوجه إلى 34 لجنة فرعية داخل 25 مقرا انتخابيا بالمدينة والقرى، للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية بهدف استقرار البلاد.

وحرصت جميع التيارات الدينية والسياسية على الخروج في مسيرات وحث المواطنين على التوجه إلى لجان الاستفتاء للتصويت وتغيير الصوره السلبية المأخوذة عن المركز من أنه مركز ارهابي تسيطر علية عناصر الشر. مطالبين المواطنين لتحقيق أكبر نسبة تصويت على مستوي مراكز المحافظة.

وقالت ساره جاد المولي، عضو مجلس النواب بالدائرة أن الأهالي حرصوا على المشاركه وحققت المراه اكبر نسبة مشاركه كما حقق المركز في الانتخابات الرئاسية السابقه المركز الثالث على مستوي المحافظة من حيث نسبة التصويت والتأييد للرئيس السيسي، مؤكدة أن أهالي المركز نجحوا في تغيير الفكر المتطرف إلى المعتدل من خلال الندوات والمؤتمرات والمشاركات السياسية.

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ويقول إسلام رجب ممثل حزب النور السلفي بالمركز، أن الأهالي نجحوا في تغيير الصورة السيئة بالفكر المتطرف إلى الفكر المعتدل الوسطي بالمشاركة السياسية في جميع الاستحقاقات السابقة والانتخابات الرئاسية والاستفتاء الاخير على التعديلات الدستوري مؤكدا خلو المركز مواس عناصر متطرفه دينيا. .

من جانبه قال ابراهيم نصير، رئيس مركز العدوه، سعد المركز العديد من المشروعات الضخمه الكبيرة منها تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وانشاء وحدة مرور لخدمة أبناء المركز، رى وانشاء فروع جديدة البنوك بدلا من التنقل للمراكز المجاورة بالاضافه إلى مركز علاج الفيروسات الكبدية وغيرها من المدارس والخدمات، وأضاف أن أبناء المركز تفاعلوا مع تلك المشروعات بالمشاركة في الانتخابات بكثافة كبيرة.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.