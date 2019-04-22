شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد لجنة الاستفتاء بمحطة الجيزة: المصريون يسجلون ملحمة جديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولاته التفقدية لمتابعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية بلجان محطات السكك الحديدية، حيث أجرى، الاثنين، جولة تفقدية بلجنة الاستفتاء في محطة الجيزة للسكك الحديدية، والتقى مع عدد من المواطنين الذين أكد لهم أن المشاركة الكثيفة في عمليات التصويت على التعديلات الدستورية تدل على حب المواطن المصري لوطنه ووعيه وإدراكه ليكون شريكًا في صنع القرار.

وقال الوزير إن المصريين يسطرون تاريخًا جديدًا من خلال مشاركتهم في هذا الحدث، وإنهم يسجلون ملحمة جديدة بأحرف من ذهب في تاريخ مصر، موجها التحية والشكر لرجال الجيش والشرطة الذين قاموا بتأمين عمليات التصويت ولرجال القضاء الذين أشرفوا على هذا الاستفتاء وسط جو من الحرية والديمقراطية يدل على عظمة مصر ومكانتها الكبيرة بين الأمم.

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وتفقد الوزير شبابيك التذاكر واشتكى أحد الركاب للوزير من عدم تمكنه من الحصول على التذكرة بسبب عدم وجود أماكن شاغرة بالقطار فاصطحبه الوزير إلى شباك التذاكر، وأوضح له أن هناك نسبة ٢٠%من تذاكر القطارات متاحة لركوب القطار واقفا، موجها قيادات السكك الحديدية بوضع ألية سريعة محكمة للتنسيق بين المحطات فيما يتعلق بنسبة الـ٢٠% لحين جعلها إلكترونيا مثل باقي تذاكر القطارات.

وخلال تفقده أرصفة المحطة، أوضح وزير النقل أن منظومة الأكشاك الجديدة والتي يتم فيها تخصيص كل كشك لبيع نوع معين من المنتجات (كشك للمنتجات الغذائية -كشك للكتب والجرائد-كشك لخدمات المحمول ...) على أن يكون كل نوع من هذه الاكشاك بلون معين سيتم تعميم هذه المنظومة في المحطات الأخرى وذلك لزيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية وللتسهيل على الركاب من خلال إتاحة كل ما يمكن أن يحتاجه الراكب ولإعطاء شكل جمالي افضل للمحطات.

كما لاحظ الوزير أن هناك أحد سلالم عبور المشاه أعلى المحطة مغلق فوجه الوزير بفتحه فورا تسهيلا على الركاب، كما أمر وزير النقل بإنهاء التعاقد مع الشركة المشرفة على نظافة دورات المياة بالمحطة بعدما لاحظ سوء مستوى النظافة بدورات المياه التي كان قد وجه بفتحها في زيارات سابقة واستبدالها بشركة النظافة والخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكك الحديدية وتعميم ذلك على كافة المحطات لتحسين مستوى النظافة بالمحطات.

وزير النقل يواصل جولاته التفقدية لمتابعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية

وزير النقل يواصل جولاته التفقدية لمتابعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية

وزير النقل يواصل جولاته التفقدية لمتابعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية

وزير النقل يواصل جولاته التفقدية لمتابعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية

وزير النقل يواصل جولاته التفقدية لمتابعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية

وزير النقل يواصل جولاته التفقدية لمتابعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية

وزير النقل يواصل جولاته التفقدية لمتابعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية

وزير النقل يواصل جولاته التفقدية لمتابعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية