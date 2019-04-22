شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز شباب كفر الشيخ توفر سيارات مجانية لنقل المواطنين للجان الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهزت مراكز شباب بيلا، وسيدي سالم، التابعين لمديرية الشباب والرياضه بكفرالشيخ، سيارات مجانية لنقل الناخبين، إلى لجان الاستفتاء، للإدلاء برأيهم في التعديلات الدستورية.

فيما شهدت لجان دمرو بسيدي سالم، وبني بكار بمطوبس ودسوق، إقبالا ملحوظاً على عملية التصويت، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه.

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من جانبه، أوضح الدكتورعزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن مراكز الشباب تم تجهيزها بكل سبل الراحة للمواطنين القادمين للادلاء بأصواتهم، وذلك من حيث وضع مقاعد للراحة، وخيم أمام أبواب المراكز، ووجود شباب على أبواب المراكز، لمساعدة كبار السن والتنظيم وتعريفهم بلجانهم.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للإنتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

مراكز شباب كفرالشيخ توفر سيارات مجانية لنقل المواطنين للجان الاستفتاء

مراكز شباب كفرالشيخ توفر سيارات مجانية لنقل المواطنين للجان الاستفتاء

مراكز شباب كفرالشيخ توفر سيارات مجانية لنقل المواطنين للجان الاستفتاء