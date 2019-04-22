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شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال شاركوا في الاستفتاء: يد في الحبر الفسفوري وأخرى تحمل العلم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
«مكة ومالك ولوجى وريم» من أصغر الأطفال الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك عن طريق غمس أصابعهم في الحبر الفسفورى وحمل علم مصر.
ففي التفاصيل، حرصت والدة مكة، التي لم تتجاوز عامها الأول، على غمس إصبعها في الحبر الفسفورى وسط فرحة الأم وجدتها اللتين قالتا إنهما حضرتا للتصويت وحرصتا على غمس إصبع الرضيعة وتصويرها حتى تكون ذكرى لها في الكبر وتعليمها المشاركة والتصويت في الاستفتاءات.
بينما حضرت منال إبراهيم بصحبة طفليها، وقام طفلها الصغير مالك محمد، الذي يبلغ من العمر عاما وشهرين، بغمس إصبعه في الحبر الفسفورى مثلما فعلت الأم وشقيقه الأكبر حسن.
وحضرت «لوجى»، ٥ سنوات، بصحبة والدتها، ترتدى ملابس المدرسة، وحاملة علم مصر داخل لجنة جابر الصباح بالمقطم، وقالت الأم إنها حرصت على اصطحاب نجلتها كى جى تو، لكى تعتاد على المشاركة في الانتخاب، لكون المشاركة عملا وطنيا.
بينما حضرت ريم الطفلة، التي لم تتجاوز عامها الخامس، مع جدتها، حاملة علم مصر، وقالت الجدة إنها أصرت على شراء العلم بدعوة أنها استفتت.
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