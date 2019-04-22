شكرا لقرائتكم خبر عن شارع المعز يستقبل 22 فرقة عالمية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للطبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل شارع المعز أكبر واضخم «كرنفال شعبي» في موكب أقيم أمس الأحد الموافق 21-4، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته السابعة، برئاسة الفنان «انتصار عبدالفتاح»، حيث احتشدت الجماهير من بوابة الفتوح حتى شارع الغورية لإستقبال أكثر من 22 فرقة من مختلف ثقافات شعوب العالم، التي شاركت في المهرجان، تتقدمهم الخيالة، ثم فرقة حسب الله بأعداد كبيرة.

وعزفت الفرق الأغاني الوطنية التي ألهبت مشاعر وحماس الجماهير، عقبها فقرة فنون السيرك، حيث تم تقديم أشكال مختلفة ومبهجة من العروض، تلا ذلك مشاركة باقي فرق الدول بالتناوب أمام الجمهور، الذي تفاعل مع كل ثقافات الشعوب المختلفة وهي «السعودية ،الصين ،بولندا، كولومبيا، غنيا، الهند، أرمنيا، سيريلانكا، فلسطين، الكونغو، اليونان، الأردن، المكسيك، غانا، إندونسيا، جنوب السودان ومصر» الذين تجمعوا في مسرح أقيم لهم خصيصا بالغورية، لتقديم فنونهم التراثية، والإيقاعية التي شارك الجماهير فيها بالغناء والرقص مع الفرق المشاركة.

واختتم الحفل بالسلام الجمهوري، حيث أنشدت الجماهير بصوت مدوى وتغنت «بلادي بلادي» لسيد درويش في تظاهرة فنية كبرى، استمرت أكثر من ساعتين، وحازت كل الفرق المشاركة على إعجاب وإستحسان الجماهير.

مهرجان الطبول بشارع المعز

مهرجان الطبول بشارع المعز

مهرجان الطبول بشارع المعز