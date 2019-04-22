شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية الجديدة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أعلن خلال الاجتماع بأنه تم التنسيق بشأن تأثيث مبانى الوزارات والمبانى الحكومية، كما تم أيضا الاتفاق بشأن استكمال أعمال الميكنة الخاصة بالحى الحكومى.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستعلن قريبا، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، أسعار الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، وطرق السداد، سواء الوحدات التى يتم تنفيذها فى الأحياء السكنية بالعاصمة الادارية، أو الوحدات التى يتم تنفيذها فى مدينة بدر، على مقربة من الحى الحكومى.

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واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف تنفيذ الأحياء السكنية R3 وR5 وكذا أعمال المرافق، والحديقة المركزية التى تتولى تنفيذها الوزارة.

كما استعرض مسئولو الهيئة الهندسية موقف تنفيذ الحى الحكومى، والأحياء السكنية، وغيرها من المشروعات التى تتولى الهيئة تنفيذها.

كما عرض رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية الجديدة موقف تمويل المشروعات المختلفة، والبرامج الزمنية لها.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، بالاهتمام بالتوقيتات الزمنية للمشروعات، وجودة التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذى لهذه المشروعات، لحين انتقال الحكومة بوزاراتها إلى العاصمة الادارية.