شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: عدد من الضحايا الأمريكيين سقطوا فى هجمات سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن عدد من المواطنين الأمريكيين سقطوا فى هجمات سريلانكا الأخيرة، والتى راح ضحيتها أمس أكثر من 200 قتيلاً، معرباً خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض منذ قليل عن بالغ حزنه ومواساته لأسر الضحايا. إضافة تعليق



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