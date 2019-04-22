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صغار السن يشاركون فى فرحة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أعداد كبيرة من صغار السن والأطفال فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى بدأت أول أمس السبت وتستمر حتى مساء اليوم.

 

 

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وشارك الأطفال أولياء أمورهم فى فرحة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو ما ظهر بوضوح فى لجان منطقتى المعادى والبساتين.

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جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

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