شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم دام.. انفجار جديد قرب إحدى الكنائس فى العاصمة السريلانكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هز انفجار قرب إحدى الكنائس في العاصمة السريلانكية كولومبو، جاء ذلك وفق ما أفادت به سكاى نيوز فى خبر عاجل قبل قليل.

وقال شاهد من رويترز إن انفجارا وقع اليوم الاثنين في سيارة فان قرب كنيسة في سريلانكا استهدفتها تفجيرات أمس الأحد، أثناء محاولة خبراء مفرقعات إبطال مفعول قنبلة.

وأضاف "انفجرت السيارة الفان عندما حاولت وحدة مفرقعات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة".

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم قوات الأمن.

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يأتى الانفجار الجديد بعد سلسلة من التفجيرات الدموية التى ضربت العاصمة السريلانكية كولومبو، وأسفرت عن مصرع 290 شخصا وإصابة المئات.