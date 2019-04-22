شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتفقد لجان الاستفتاء على الدستور بالجامعة العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لجان الاستفتاء على الدستور بالجامعة العمالية للاطمئنان على سير عملية التصويت فى اليوم الثالث والأخير للاستفتاء.

وقال "سعفان" إن إقبال المواطنين بكثافة على اللجان للإدلاء بأصواتهم على عملية الاستفتاء يؤكد الوعى الكافى للمواطن المصرى ودعمه لمصر، مضيفًا أن العامل المصرى هو السند والساعد الأيمن الداعم للدولة المصرية.

وأضاف وزيرالقومى العاملة، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع غرف العمليات الفرعية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، برئاسة مدير كل مديرية، لإزالة أى مشكلات قد يوجهها العمال بالشركات والمصانع بالمنشآت التابعة للمديريات، فضلا عن التواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العمالية لمتابعة مشاركة العمال فى الاستفتاء فى اليوم الثالث لتذليل أية عقبات قد تواجههم فى إبداء رأيهم فى أماكن الاقتراع على التعديلات الدستورية.

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ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، وتنتهى اليوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.