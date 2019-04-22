شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد حنفى وزير التموين الأسبق يدلى بصوته.. ويؤكد: المشاركة واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، وأمين عام اتحاد الغرف العربية بصوته على التعديلات الدستورية فى مدرسة 6 اكتوبر الثانوية بنين لجنة مغتربين بـ6 أكتوبر.

وأوضح حنفى، أن التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطنى، مشددًا على أنها تحقق طموحات الشعب المصرى من أجل استكمال عمليات التنمية والمشروعات القومية الكبرى وسرعة النمو الاقتصادى ورفعة الوطن والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ودعم الحياة السياسية والحفاظ على الاستقرار الذى تشهده مصر ومكافحة الإرهاب الأسود.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.







