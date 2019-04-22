شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الجمهورية يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية بصوته فى الاستفتاء على تعديلات الدستور بمقر لجنته الانتخابية فى مدرسة طه حسين بالهرم، مؤكدا على ضرورة المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام للشعب المصرى.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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