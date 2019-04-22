مواطن يدلى بصوته فى الاستفتاء على كرسى متحرك: "قولت نعم حبا فى مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى مواطن بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بفيصل وهو يجلس على كرسى متحرك بعد معاونة أفراد الأمن من الشرطة والقوات المسلحة له لصعود سلم المدرسة.
وقال عدلى، إنه سعيد بمشاركته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل استقرار بلده، مشددا على أنه قال نعم للدستور حبا فى مصر والرئيس السيسى.
وتابع خلال جلوسه على الكرسى المتحرك: نريد أن تستقر بلدنا حتى نشعر بالإصلاح الذى تتبناه الدولة.
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.
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