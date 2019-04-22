شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يدلى بصوته فى الاستفتاء على كرسى متحرك: "قولت نعم حبا فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى مواطن بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بفيصل وهو يجلس على كرسى متحرك بعد معاونة أفراد الأمن من الشرطة والقوات المسلحة له لصعود سلم المدرسة.

وقال عدلى، إنه سعيد بمشاركته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل استقرار بلده، مشددا على أنه قال نعم للدستور حبا فى مصر والرئيس السيسى.

وتابع خلال جلوسه على الكرسى المتحرك: نريد أن تستقر بلدنا حتى نشعر بالإصلاح الذى تتبناه الدولة.

Advertisements