البحث العلمى: 3 جوائز لشباب الباحثين الأفارقة من جنوب إفريقيا والجزائر وبِينين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى دورته الـ 173 ظهر اليوم، جوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2019 ومنحها لـ 3 فائزين بقيمة 45 ألف دولار فى مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، الصحة والعلوم الصيدلية، المياه والطاقة والعلوم البيئية. وحصل علي جائزة الباحثين الأفارقة من جنوب إفريقيا الدكتور أليتا إليزابيث، ومن الجزائر الدكتور فيصل عمار، ومن دولة بِينين الدكتور أشيل إفريم، وتبلغ قيمة كل جائزة خمسة عشر ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملة المحلية والتي تمولها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك في ضوء السياسة العامة للدولة لتفعيل ودعم التعاون العلمي بين مصر وإفريقيا. Advertisements

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