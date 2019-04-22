شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة توقع بروتوكول تعاون مع برنامج الأغذية العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومنجستاب هايلى ممثل برنامج الأغذية العالمى والمدير القُطرى فى القاهرة، بروتوكول تعاون يهدف لتعزيز مجالات التعاون بين الجهتين، وفق استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة الهجرة فى إطار رؤية مصر 2030.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم: "إننا نرحب دائما فى وزارة الهجرة بإيجاد سبل للتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية المعنية بملفات الهجرة والمغتربين"، موضحة أن هذا البروتوكول يتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة والممارسات الناجحة التى تتناول قضايا الهجرة وتنمية المجتمعات وما يتعلق بها من آثار اقتصادية واجتماعية وغيرها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تهدف من هذا التعاون البناء لدعم الأنشطة التنموية بالمحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتعريف بمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الاستثمارية المتاحة بتلك المحافظات وإبرازها بالتنسيق مع كافة الشركاء التنمويين، عن طريق خلق فرص للتدريب اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ للشباب واعتماد برامج ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات، وكذلك تسهيل الوصول إلى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻊ التركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨﺴﺎء، وذلك فى سبيل العمل على مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من وإلى مصر وتعزيز سبل الحد منها.

من جانبه، قال منجستاب هايلى ممثل برنامج الأغذية العالمى فى مصر، إن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل محورا جديدا نتطلع من خلاله إلى تحقيق نجاحات ثنائية فيه، ويتمثل ذلك التعاون في ملف الهجرة والمغتربين، ومن ثم التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث إننا نرى أن بناء القدرات الشخصية للأفراد وتأهيلهم لسوق العمل يمثل حلا جذريا لهذه الظاهرة التي يعاني العالم منها.

وأضاف هايلى أن البرنامج يدعم جهود وزارة الهجرة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال دعم تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وحملات توعية التي تهدف إلى إتاحة برامج لتوعية الفئات المستهدفة من خريجي المدارس الفنية وطلاب المدارس والأسرة وغيرهم للتوعية بمخاطر الظاهرة وشرح السبل البديلة الأمنة للهجرة، ويشمل ذلك برامج اعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الظاهرة وتسهيل الانتقال لسوق العمل، وكذلك دعم جهود الوزارة في إعداد وتنفيذ برامج تعليم لغة عربية لأبناء المصريين بالخارج في إطار مبادرة "اتكلم مصري".

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