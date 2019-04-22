شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث الاستعدادات النهائية لاجتماعات اللجنة الاستشارية للزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جمهورية مصر العربية غدا الثلاثاء، مؤتمر عالمى حول فرص الاستثمار فى قطاع الزيتون، الذى ينظمه المجلس الدولى للزيتون، ويتولى رئاسته حاليا الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

يشارك فى المؤتمر اكثر من 120 مستثمر يمثلون مايزيد عن 30 دولة من الدول الشهيرة بصناعة الزيتون علي مستوى العالم، فضلا عن عدد من الجهات المالية والدولية المانحة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والبنك الأوروبى، والبنك الإفريقى، والمجلس المصرى للزيتون.

وبحث وزير الزراعة والدكتور عبداللطيف غديرة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، الاستعدادات النهائية لهذا الحدث، والذي يعقد علي هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية 53 للمجلس الدولي للزيتون. والتي تستضيفها مصر لأول مرة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا الحدث، الذى يعد واحدا من الأحداث الدولية الهامة، والذى يضم عدد كبير من الباحثين والخبراء والمنتجين للزيتون على مستوى العالم والمستثمرين فى هذا القطاع.

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وقال الدكتور عبداللطيف غديرة المدير التنفيذى للمجلس، إن المجلس يساعد في تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في مشاريع الأبحاث والتدريب ونقل التكنولوجيا، لافتاً إلى أنه معني أيضاً بوضع الشروط والمعايير المختلفة لتصنيف الزيتون والزيت الناتج منه، كذلك يدعم الكثير من المشاريع في الدول الأعضاء مالياً وفنياً، لافتاً الى ان عضوية المجلس تساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التصدير للزيتون بين الدول الأعضاء.

وقال الدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، إنه سيتم خلال المؤتمر استعراض فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر، وابترويج للفرص الاستثمارية في هذا المجال، كذلك الحوافز الاستثمارية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين، حيث يشارك في المؤتمر وزارات الزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة، ويحضرها عدد كبير من كبار المستثمرين والعاملين في مجال صناعات الزيتون المتكاملة من ايطاليا، وأسبانيا والبرتغال، بالإضافة الي العديد من المستثمرين من مصر والدول العربية، وكذلك عدد من المؤسسات الدولية المانحة للتسهيلات للمشروعات العملاقة، وشركة الريف المصري الجديد، ومشروع مستقبل مصر.

وأضاف انه من المقرر ايضاً علي هامش الاجتماعات عقد دورة تدريبية حول "زيتون المائدة"، بمشاركة محاضرين وخبراء دوليين وبحضور متدربين من داخل مصر ومن مختلف دول العالم المشاركة في الاجتماع، كذلك تكريم رواد زراعة وصناعة الزيتون في مصر.