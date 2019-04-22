شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استمرار توافد المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على تعديل الدستور بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد اللجان بالزمالك توافد عدد كبير من المواطنين، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر كلية تربية رياضية بنات الزمالك.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية .

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