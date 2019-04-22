الأرصاد تحذر من موجة حارة.. اعرف موعدها

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رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطئ المطلة عليها.. وعلى السائقين صباحا الحذر

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة حارة اعتبارا من بعد غد الأربعاء، وحتى يوم الإثنين المقبل، إذ ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، مضيفا أنه من المتوقع أن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأوضح عبد العال، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه بصفة عامة فإن الأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطئ المطلة عليها، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال تلك الفترة بين 26 و33 درجة مئوية على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وبين 30 و34

وأوضح عبد العال، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه بصفة عامة فإن الأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطئ المطلة عليها، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال تلك الفترة بين 26 و33 درجة مئوية على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وبين 30 و34 درجة مئوية على محافظات الوجه البحري والقاهرة، وبين 33 و35 درجة مئوية على محافظات شمال الصعيد، وبين 38 و39 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، وأخيرا بين 30 و35 درجة مئوية على جنوب سيناء. اقرأ أيضا| الأرصاد: الحرارة سترتفع 10 أيام «مش هتبقى جهنم» وناشد المواطنين المتوجهين إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح الباكر، الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق، موجها لهم النصيحة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة بدون ارتداء واق للرأس، فضلا عن زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر، لافتا إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على رقم 24646721. من ناحية أخرى، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. اقرأ أيضا| على أد الإيد.. أفضل أماكن الخروج في شم النسيم Advertisements وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. اقرأ أيضا| رغم التحذير منه.. الفسيخ مفيد للجنس والبشرة درجات الحرارة المتوقعة اليوم: درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

شبين الكوم 12 22

طنطا 12 21

دمنهور 13 20

الاسكندرية 13 20

بلطيم 12 20

مطروح 14 19

السلوم 12 22

سيوة 11 27

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

الزقازيق 12 24

الإسماعيلية 10 24

السويس 11 23

العريش 12 19

رفح 12 19

رأس سدر 13 18

نخل 5 19

نويبع 14 22

طابا 9 19

كاترين 2 15

الطور 14 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 23

بني سويف 11 24

المنيا 9 24

أسيوط 8 25

سوهاج 9 25

قنا 8 26

الأقصر 13 28

أسوان 14 29

أبو سمبل 15 28

الوادي الجديد 14 27

شلاتين 17 27

أبو رماد 18 25

رأس حدربة 19 24 اقرأ أيضا| تلوين البيض في شم النسيم.. اعرف أصل الحكاية ذوبان مبكر لنهرين بألاسكا بعد شتاء دافئ واجهي أتربة الربيع وتقلبات الجو بـ7 نصائح الجمبسوت تناسب كل الفصول.. هذه الألوان الأفضل للربيع

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