قريبا.. إعلان أسعار شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية

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العاصمة الإدارية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بالتوقيتات الزمنية للمشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة والحرص على جودة التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذى لهذه المشروعات لحين انتقال الحكومة بوزاراتها إلى العاصمة الإدارية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الادارية الجديدة، بحضور وزراء التخطيط هالة السعيد، والمالية محمد معيط، الإسكان عاصم الجزار، واللواء أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية الجديدة، ومسؤولي الهيئة الهندسية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أعلن خلال الاجتماع بأنه تم التنسيق بشأن تأثيث مبانى الوزارات والمبانى الحكومية، كما تم أيضا الاتفاق بشأن استكمال أعمال الميكنة الخاصة بالحي الحكومي.اقرأ أيضا| التخطيط: نقل الموظفين للعاصمة الإدارية فرصة ذهبيةوأشار سعد إلى أن

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