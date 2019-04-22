انت الان تتابع سيدة تضع مولودها داخل لجنة انتخابية في بني سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

شهدت لجنة اللواء حسن الحميلي، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، وضع سيدة مولدها، داخل اللجنة الانتخابية أثناء الإدلاء بصوتها داخل اللجنة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لنقل ربة المنزل والتي تدعى "أمل عبد المنعم عبد الحق"، إلى مستشفى ناصر المركزي، لاستكمال كافة الفحوصات الطبية، للتأكد من سلامتها وسلامة طفلها. وتتواصل فعاليات الاستفتاء لليوم الأخير، ورفع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات لرؤساء المراكز والمدن وتواجد كل مسئول بنطاق مركزه.

وتابع المحافظ مع مسؤولي الصحة ومرفق الإسعاف استعدادات هذه القطاعات لهذا الحدث، مشددا على أهمية توافر ألية تواصل واضحة وفعالة وعلى مدار اللحظة للتعامل المناسب مع أي طوارئ أو مستجدات تطرأ على سير عملية التصويت. وانطلقت الأحد الماضي، عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر

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