شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«القطاع السياحي» استعدادًا لعمرة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دبت حالة طوارئ في القطاع السياحي، وتحديداً في سوق الشركات العاملة في تنظيم رحلات العمرة، استعداداً لبداية موسم الذروة، وهو موسم عمرة رمضان، والذي يشهد ارتفاع الطلب على كوتة محدد من تأشيرات العمرة والتي تبلغ «150» ألف تأشيرة.

وبحسب «العليا للحج» فإن قطاع الرقابة على الشركات السياحية، سوف يراجع تنفيذ كافة الشركات، لما تم تنفيذه من تأشيرات عمرة، خلال الفترة الماضية، حتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مراجعة الشركات المنفذة لأعداد ضئيلة من الحصة المخصصة لها، خلال هذه الفترة، لتوضيح أسباب ذلك، ويأتي ذلك في سياق عدم ترحيل التأشيرات من موسم رجب وشعبان إلى موسم الذروة. يبدأ ضيوف الرحمن الذين تقدموا لقرعة الحج السياحي لموسم «1440» هجرية ولم يحالفهم الحظ في تلقي الإخطار، بدء صرف مبلغ جدية الحجز ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأوضح إخطار لغرفة شركات السياحة، أن قرار رد حجز الجدية بالنسبة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام بقرعة الحج السياحى، في جميع (شركات التضامن)، سيتم صرفها إلى المواطنين من البنك مباشرة، وتتعهد الشركات بإخطار كل فرد تقدم إلى القرعة ولم يحالفه الحظ، فور صدور الكتاب الدورى، من الغرفة المتضمن بدء صرف تلك المبالغ، بالتوجه لفروع بنك مصر لإستلام مبلغ مقدم جدية الحجز، ويتم الصرف من خلال بنك مصر.

وبحسب غرفة شركات السياحة أن الشركات «رئيسة التضامن» مفوضة لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالحج لهذا العام، سواء في مصر أو في السعودية، وتوقع على الإقرار باستلامها، مقدمات جدية الحجز لموسم الحج «1440هـ» من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لجميع الأفراد الذين تقدموا لقرعة وحالفهم الحظ.

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وفي سياق آخر كشف مؤشر العمرة الأسبوعي الصادر عن وزارة الحج السعودية، عن أداء «327» ألفا و«434» ألف معتمر مصري لمناسك العمرة.

حيث سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار «5،985،709» تأشيرة حتى تاريخ 13 شعبان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة «5،488,702» معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة «456,903» معتمرًا، منهم «314,305» في مكة المكرمة، بينما يتواجد «142,598» في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة «5,031,799» معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن مَن الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة «10،533» موظفاً، منهم «8،720» من الذكور، و«1،813» من الإناث، وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية «4،897,148» معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية «525,335» معتمرًا، وسجل وصول «66,219» معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان «1،268،763»، تليها إندونيسيا «817،434»، بعدها الهند «535,990»، ثم مصر «327,434»، وتركيا خامسا «264,815» معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: اليمن «253,627»، ماليزيا «249,671»، الجزائر «236,082»، العراق «195,874»، الأردن «157,005».

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة «2030» باستقبال «30» مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.