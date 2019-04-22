شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن قنا يتفقد لجان «الاستفتاء» على تعديل الدستور بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، لجان الاستفتاء على تعديل الدستور بمحافظة قنا، واطمأن على الإجراءات الأمنية المتبعة وانتشار قوات الشرطة أمام اللجان لمساعدة المواطنين وتأمين إجراء الانتخابات.

Advertisements

ويتلقى «القاضي» تقارير على مدار الساعة عن سير الانتخابات على مستوى المحافظة. وتحدث «القاضي» خلال جولته بمركز دشنا مع عدد من مواطني قرية السمطا، الذين أشادوا بالإجراءات الأمنية وتنظيم عملية الاستفتاء على تعديل الدستور.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.