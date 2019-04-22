شكرا لقرائتكم خبر عن فى العمرانية.. مسيرات ورقص على الطبلة والمزماز في ثالث أيام الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عدد كبير من الناخبين قى مقدمتهم الشباب بمنطقة العمرانية في الجيزة، صباح اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مسيرات متجهين إلى لجانهم للتصويت، حيث شهدت اللجان بمجمع المدارس، الذي ضم مدرسة الصديق، وأحمد زويل، كثافة من المواطنين منذ الصباح الباكر، قبل فتح أبواب التصويب.

ورفع عدد من الناخبين صورا للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، واعتلت الأغاني الوطنية، كما شهد محيط اللجان وصلة رقص من قبل مواطنين على «الطبلة والمزمار والخيول»، وأغانٍ لمطربين شعبيين.

وكثفت قوات الأمن والجيش من تواجدها أمام اللجان، كما كثفت الشرطة النسائية من تواجدها أمام بوابات اللجان لتنظيم طوابير السيدات، ومساعدتهن في الوصول لأماكن التصويت بسهولة، وظهر دور العناصر النسائية الشرطية في مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى، في الوصول للجان، وحملهم بواسطة الكراسي المتحركة التي تم توفيرها خارج اللجان.

وحرص عدد من الأهالي على التقاط الصور التذكارية مع الجيش والشرطة، وسط هتافات: «تحيا مصر»، وذلك عقب الإدلاء بأصواتهم.

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والتف عدد من المجندنين حول «ربة منزل» لمساعدتها في الوصول إلى لجنتها الانتخابية، حيث حضرت وإحدى قدميها «مكسورة»، فحملها المجندون على كرسي متحرك لوصولها إلى لجنتها الانتخابية.

كما شهدت لجان العمرانية حضور سيدات مسنات، حيث نقلتهم سيارات تابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بعد اتصالات السيدات على الإدارة العامة للانتخابات وتأكيدهن رغبتهن في الوصول إلى لجان الانتخابات، وحالت ظروفهم الصحية وكبر سنهم للحضور، فلبى قطاع حقوق الإنسان بالوزارة طلباتهن.

وعقب إدلاء السيدات بأصواتهن نقلتهن سيارات «الداخلية» إلى أماكن سكنهم مرة أخرى، وسط حالة من الفرح، وجميعهن رددن: «ربنا يخليكوا لمصر.. وإحنا جايين علشان خاطر استقرار وأمن بلادنا».

وشهد محيط اللجان موقفًا إنسانيًا، بعد طبع ضابط شرطة قُبلة فوق رأس إحدى السيدات المسنات التي حضرت على كرسى متحرك، دون مساعدة من أحد، وقالت تلك السيدة في رسالة للشباب: «أصحو من النوم انزلوا شاركوا لصنع مستقبلكم».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.