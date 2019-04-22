شكرا لقرائتكم خبر عن «أولادنا» تستجيب لدعوة حضور عرض «الصوت والضوء» بمناسبة عيد تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية أنه في ضوء الدعوة التي تم توجيهها لكل أبناء مصر في حضور عروض للصوت والضوء باللغة العربية مجانا بجميع مناطقها (الهرم- أبوسمبل- الكرنك-ادفو-فيله) يوم الخميس القادم ٢٥ أبريل احتفالا بالذكرى الـ٣٧ لعيد تحرير سيناء استجابت مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة لهذه الدعوة لحضور مجموعة متميزة من أطفال المؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة عرض الصوت والضوء بمنطقه الاهرامات وهى أول مؤسسة خيرية تستجيب لدعوة الصوت والضوء.

وقد أكدت د. سهير عبدالقادر، رئيسة المؤسسة، أننا بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للصوت والضوء لتنظيم رحلات لأبناء المؤسسة من ذوى الاحتياجات الخاصة لحضور عروض الصوت والضوء بمناطقها الخمسة لما فيها من جانب ترفيهى وتثقيفى وتوعوى لا بناءنا

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وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء انه تعتبر مؤسسه أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة أول مؤسسه خيريه استجابت لدعوتنا فور إعلاننا عن أقامه عروض مجانيه يوم الخميس القادم ٢٥ ابريل بمناسبه عيد تحرير سيناء ،وإذ يسعدنا حضور هؤلاء الاطفال من ذوى القدرات الفائقه، وسيتم الاعلان قريبا عن توقيع بروتوكول لاستضافة أطفال مؤسسه أولادنا في عروض الصوت والضوء بمناطقها الخمسه.

وقد اضاف سعد اننا حريصين كل الحرص على رعاية الايتام وذوى الاحتياجات الخاصة وتقديره وتكريمهم في كل الاوقات واستقبالهم مجانا في عروض الصوت والضوء فهؤلاء الاطفال هم كيان رئيسى في المجتمع له حقوقه وعلينا تحقيقها.

يذكر إن الصوت والضوء يهتم كل الاهتمام برعاية هذه الفئه وتقديم كافه السبل لحضور عروضها حيث تم توفير كراسي متحركة مجانيه لمن يحتاجها من رواد عروض الصوت والضوء ليتمكنوا من التحرك اثناء العرض بسهوله دون أي عوائق كما أضاءت الصوت والضوء الاهرامات باللون الاحمر الوردى وذلك كمساهمه في دعم الاشخاص ذوى الاعاقه والتعريف بالهدف العاشر من أهداف التنميه المستدامة وهو الحد من أوجه عدم المساواه كما تم دعوه كل الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة لحضور العروض مجانا احتفالا باليوم العالمي للطفل المعاق.