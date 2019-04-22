شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من أهالي الجيزة على لجان الاستفتاء لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل أهالي الجيزة، الإقبال على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت لجان الاقتراع إقبالا متوسطا من الناخبين في أول ساعات اليوم الثالث لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قبل أن يعاود المواطنون الإقبال بكثافة.

وكان أغلب المشاركين من السيدات مع استمرار مظاهر الاحتفال أمام اللجان بالرقص على الأغاني الوطنية والزغاريد.

واستمر عدد من الأهالي مستقلين سيارات محملة بمكبرات للصوت فى دعوة جيرانهم وأهالي الجيزة في النزول للمشاركة في الانتخابات.

وقام عدد من المواطنين بتوزيع مياه وعصائر على كبار السن والسيدات والأطفال المتواجدين أمام اللجان الانتخابية.

كما رصدت «المصري اليوم» وجود فرق طبية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة متواجدين داخل مقر اللجان الانتخابية، لإجراء مسح طبي للمواطنين ممن لم يجروا الكشف.

Advertisements

وأبدى العديد من المواطنين سعادتهم بنتائج الفحص التي أثبتت عدم أصابتهم بفيروس سي، كما حرص الفريق الطبي على طمأنة من ثبت إصابتهم بالفيروس، وتم توجيههم لمراكز الكبد للحصول على برتوكول العلاج مجانا.

كما شهد شارعي الهرم وفيصل ازدحام مروري بسبب الإقبال الكبير على اللجان، ونجح رجال المرور في إعادة السيولة المرورية للطريق دون أي مشاكل.

وأكد عدد من المشرفين على اللجان الفرعية بالجيزة أن أكثر من 80% من الأصوات المسجلة بالكشوف الانتخابية باللجان حضرت وأدلت بأصواتها خلال اليومين الماضيين والساعات الأولى من اليوم الثالث، متوقعين زيادة الإقبال خلال الساعات المتبقية من التصويت قبل انتهاء عملية الاستفتاء، مؤكدين أن نسبة التصويت سوف تتجاوز الـ90% إذا استمر معدل الإقبال بنفس درجة الساعات الماضية.

كما أكدت غرفة عمليات محافظة الجيزة عدم تلقي أي بلاغات حول وجود ما يعيق العملية الانتخابية، أن المحافظة اتخذت كافة الاستعدادات لتوفير الجو المناسب للاستفتاء على الدستور، وضمان سير العملية الانتخابية في هدوء وسلام.

ومن الجدير بالذكر أن من لهم حق التصويت في محافظة الجيزة 5 ملايين 510 آلاف مواطن، موزعين على 563 مركزا انتخابيا و1004 لجان فرعية على مستوى المحافظة.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.