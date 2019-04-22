شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» بالقليوبية: زيادة عدد المتطوعات لتسهيل وصول السيدات للجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر المجلس القومي للمرأة في القليوبية، إنه تم تكثيف وزيادة أعداد المتطوعات من الفتيات لتحفيز السيدات للمشاركة في الاستفتاء وتسهيل وصولهن وغيرهم من الرجال أيضًا إلى اللجان وتسهيل حصول كل مواطن ومواطنة على رقمه في الكشف حتى يسهل الإدلاء بصوته ويعبر عن رأيه بكل سهولة ويسر.

كانت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة القليوبية أعلنت، صباح الاثنين، انتظام أعمال فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على الدستور.

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وتابع الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، اليوم الثالث من الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات، والتي تضم ممثلي الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية والمديريات والمجلس القومي للمرأة وعدة مؤسسات أخرى، حيث فتح أبواب 546 مقرًا انتخابيا تضم 664 لجنة فرعية في موعدها المقرر لاستقبال الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالمحافظة 3016521 ناخبا على مستوى المحافظة.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

زيادة عدد المتطوعات لتسهيل وصول السيدات للجان بالقليوبية