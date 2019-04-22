شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش يقود مسيرة للطلاب للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت جامعة العريش مسيرة طلابية ثانية برئاسة الدكتور حبش النادى، رئيس الجامعة، باشتراك نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وأمين عام الجامعة والعاملين وعدة آلاف من الطلاب، حيث توجهوا إلى مقر لجنة مدرسة الشهيدة سلمى سعيد في ضاحية السلام بالعريش للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكانوا رافعين علم مصر، ومرددين: الأغانى الوطنية وتحيا مصر.
وأكد رئيس الجامعة أن هناك اصرار من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في الاستفتاء بفاعلية على التعديلات الدستورية من أجل مستقبل أفضل لمصر العظيمة ولدعم الدولة المصرية وحفاظا على المشروعات والانجازات التي تحققت ولاستكمال الاستقرار والتنمية.
وأضاف أننا نوجه رسالة إلى العالم كله من أرض سيناء كتعبير على رد الجميل لدولتنا، وأننا مع الدولة والقيادة السياسية.
ومما يذكر أنه سبق أمس تنظيم مسيرة مماثلة إلى لجنة عباس صالح في العريش للادلاء بالأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحث المواطنين على المشاركة الايجابية فيها.
يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
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