- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لـ«الكنيسة الإنجيلية» بالمنيا لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت الكنيسة الإنجيلية بقرية الكوم الأخضر بمركز مغاغة شمال المنيا، الاثنين، مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
بدأت المسيرة من مقر الكنيسة بالقرية، مرورا بالشوارع الرئيسية والفرعية، وصولا إلى مقر اللجنة الفرعية بالقرية داخل المدرسة الإعدادية، لتشجيع المواطنين على التوجه لصناديق الانتخابات.
قال هاني رزق حنا، ممثل الكنيسة الإنجيلية بالقرية، إن المسيرة انطلقت بقيادة القس سمير شكري، راعي الكنيسة، لدعم التعديلات الدستورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة لـ«الكنيسة الإنجيلية» بالمنيا لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.