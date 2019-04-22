شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لـ«الكنيسة الإنجيلية» بالمنيا لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الكنيسة الإنجيلية بقرية الكوم الأخضر بمركز مغاغة شمال المنيا، الاثنين، مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

بدأت المسيرة من مقر الكنيسة بالقرية، مرورا بالشوارع الرئيسية والفرعية، وصولا إلى مقر اللجنة الفرعية بالقرية داخل المدرسة الإعدادية، لتشجيع المواطنين على التوجه لصناديق الانتخابات.

قال هاني رزق حنا، ممثل الكنيسة الإنجيلية بالقرية، إن المسيرة انطلقت بقيادة القس سمير شكري، راعي الكنيسة، لدعم التعديلات الدستورية.

مسيره كنسية لحث المواطنين علي المشاركة في ثالث أيام الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمنيا

مسيره كنسية لحث المواطنين علي المشاركة في ثالث أيام الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمنيا