شكرا لقرائتكم خبر عن والدا شهيد يدليان بصوتيهما في استفتاء التعديلات الدستورية بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى والدا الشهيد محمود عبدالواحد السيد، الإثنين، بصوتيها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة الزهيري الإعدادية، التابعة لمركز بني عبيد بالدقهلية.

وحمل الأبوان صورة ابنهما الشهيد داخل اللجنة، واستقبلهما العميد محمد سعد مأمور مركز شرطة بني عبيد، ورضا البيومي، عمدة القرية، بالترحاب الشديد، كما استقبلهما القاضى المشرف على اللجنة ووجه لهما التحية.

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وقالت والدة الشهيد: «احنا خرجنا نصوت على الاستفتاء علشان البلد تستقر وترجع قوية لأن ابنى ضحى بنفسه وحياته علشان البلد فمش لازم نسمح انها تضيع وده دم وحق الشهيد ولازم الناس كلها تخرج وتقف جنب بلدها احتراما للشهداء اللى ضحوا علشانهم».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.