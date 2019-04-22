شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار مكثف للشرطة لتأمين الاستفتاء.. ومساعدة كبار السن والمرضى في الوصول للجان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مختلف مديريات الأمن إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وإنتشار مُكثف للقوات بمحيط لجان التصويت لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم، وواصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات الأمنية والتأكيد عليهم باليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة باتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء من خلال توفير كراسي متحركة بكافة مقار اللجان والتيسير عليهم حال إدلائهم بأصواتهم.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة بتلبية مُلتمس المواطنين من كبار السن والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة، بإصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى.