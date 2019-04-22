شكرا لقرائتكم خبر عن «اللودر».. أحدث وسيلة لنقل المواطنين للمشاركة في الاستفتاء بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية مسيرة حاشدة من عمال ديوان عام مجلس المدينة، حيث طاف العمال المدينة وهم يقودون معدات العمل الخاصة بهم من لوادر وسيارات لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء.

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وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الوطنية وهتفوا باسم مصر، وأكد العمال موافقتهم على التعديلات الدستورية لإعطاء فرصة للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالبلاد.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.