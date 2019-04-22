شكرا لقرائتكم خبر عن مُسنّة تستنجد بـ«وسط الإسكندرية» لنقلها للجنة الاستفتاء.. ورئيس الحي يستجيب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنجدت سيدة مسنة بحي وسط الإسكندرية، الإثنين، لنقلها من منزلها بمنطقة محرم بك إلى مقر لجنة الاستفتاء للإدلاء بصوتها في التعديلات الدستورية.

وعلى الفور، أرسل الحي سيارة ميكروباص «صغيرة الحجم» لنقلها بصحبة زوجها إلى مقر لجنتهما الانتخابية بمنطقة الشاطبي للإدلاء بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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ومن جانبه، قال اللواء سمير صدقي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن غرفة عمليات الحي تلقت اتصالا من الحاجة سامية ابراهيم محمد، ٧٥ سنة، ومقيمة بشارع المأمون بمحرم بك، تطلب فيه مساعدتها وزوجها في الإدلاء بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعلى الفور قام الحى بتوفير وسيلة مواصلات لنقلهما إلى مقر لجنتهما.

وانتظمت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثالث على التوالي بـ 762 لجنة فرعية موزعة على 423 مقرًا بكل أحياء الإسكندرية. وفتحت اللجان الفرعية بالإسكندرية أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لاستقبال من لهم حق التصويت البالغ عددهم نحو 4 ملايين و146 ألفًا و479 ناخبًا بالإسكندرية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل جمهورية مصر العربية انطلقت، السبت الماضي، عبر اقتراع سري مباشر،

ومن المقرر أن تنتهي، اليوم الإثنين، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 مواطنين.

مسنة تستنجد بحى وسط الإسكندرية لنقلها الى لجنة الاستفتاء

مسنة تستنجد بحى وسط الإسكندرية لنقلها الى لجنة الاستفتاء

مسنة تستنجد بحى وسط الإسكندرية لنقلها الى لجنة الاستفتاء

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًّا، و13919 لجنة

فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.