شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إقرار مجلس الشيوخ رسميًا.. طلاب الإسكندرية ينظمون محاكاة لأولى جلساته من الجامعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل إقراره رسمياً حال موافقة المصريين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قام طلاب جامعة الإسكندرية بمحاكاة فعلية لجلسة مجلس الشيوخ المصري.

وأعلنت الجامعة أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، دعما الفكرة في إطار تشجيع الشباب على المشاركة السياسية وترسيخ مفهوم الديمقراطية، وقام السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بافتتاح الجلسة.

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وقال «الكردي»: لقد شارك في نموذج المحاكاة طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، وهي المرة الأولى التي يقام فيها نموذج محاكاة لمناقشة التعديلات الدستورية الحالية.

وألقى «الشريف» محاضرة للطلاب حول الحياة النيابية المصرية ودور مجلس النواب وتاريخه، وأهمية توعية الشباب بتحديات المرحلة الراهنة، وشرح أسس عمل البرلمان المصري للطلاب، كما أكد أن مصر الآن تُبنى من جديد وباستراتيجية عامة للدولة المصرية الحديثة.

وشهدت الجلسة أسئلة من الطلبة وإجابات من وكيل المجلس حول التعديلات الدستورية، حيث أكد السيد الشريف أن الطلبة هم الأجيال القادمة ومن سيتولون تولى الأمانة، مؤكدا أن باب مجلس النواب مفتوح امام الجميع.

وفي نهاية جلسة المحاكاة، سلم «الشريف» شهادات تقدير للطلاب المشاركين في النموذج، تقديراً لجهودهم في محاكاة الحياة النيابية، خاصة مناقشة وشرح التعديلات الدستورية.

محاكاة لجلسة مجلس الشورى بالإسكندرية

محاكاة لجلسة مجلس الشورى بالإسكندرية

محاكاة لجلسة مجلس الشورى بالإسكندرية