شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة تجوب شوارع الإسماعيلية لحث المواطنين على المشاركة بـ«الاستفتاء» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية في الإسماعيلية، الاثنين، إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وحرصت إدارات الشركات بالمحافظة على تخصيص عشرات الأتوبيسات والباصات لنقل العاملين بها إلى لجان التصويت. فيما قاد المهندس محمد السيد، رئيس شركة توزيع كهرباء القناة، مسيرة ضخمة تجوب شوراع الإسماعيلية وترفع أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي دعما للتعديلات الدستورية.

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من جهته، نظم سليمان الحوت، أمين حزب إرادة جيل، مسيرة لدعم التعديلات الدستورية انطلقت من أمام مديرية الأوقاف وشارك فيها أئمة ودعاة ومواطنين.

وفي جامعة القناة، أعلن د. طارق راشد، رئيس الجامعة، أن الجامعة نقلت ما لا يقل عن 25 ألف طالب وطالبة لأول مرة فى تاريخها لأداء دورهم الوطنى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال 50 أتوبيسا دون توجيه بالتصويت بنعم أو لا، مؤكدا أنهم لهم كامل الحرية وأن الجامعة لا وصاية لها على الطلاب ولكن تساعدهم فى النقل إلى مقرات الاستفتاء.

وقاد طارق راشد مسيرة طلابية فى شوارع الإسماعيلية لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء.

ثالث أيام التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور بالإسماعيلية

ثالث أيام التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور بالإسماعيلية

ثالث أيام التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور بالإسماعيلية

ثالث أيام التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور بالإسماعيلية

ثالث أيام التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور بالإسماعيلية