شكرا لقرائتكم خبر عن «المقدسة عايدة» أكبر معمرة تدلي بصوتها في لجنة الكوم الأخضر بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عايدة كامل العبد فانوس، وشهرتها المقدسة عايدة، أكبر معمرة بقرية الكوم الأخضر بمركز مغاغة، شمال المنيا، والتي تبلغ من العمر 94 عاما، حرصت على المشاركة والتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اصطحبها نجلها عقولة إبراهيم حنا «75 سنة»، مساعد شرطة بالمعاش، إلي مقر لجنة الكوم الأخضر الإعدادية وأحفادها للتصويت.

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قالت «المقدسة عايدة» كما تحب أن يلقبوها، أنا من مواليد 4 سبتمبر 1925، وتزوجت وأنا عمري 16 عاما، وأنجبت 6 أبناء، بينهم 3 ذكور و3 إناث، جميعهم متزوجون وأنجبوا أبناء، بل وتزوج أبناؤهم وأنجبوا لي أحفادا، يتجاوز عددهم الـ60 شابا وطفلا. مؤكدة أنها لا تتذكر متي توفي زوجها، لكنها تتذكر حفل عرسها.

وتضيف «المقدسة عايدة» لم أخرج في الانتخابات سوي خلال فترة ثورة 30 يونيو بعد أن فقدنا الأمن والأمان عقب ثورة 25 يناير، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة الاستقرار والأمن للبلاد، ومن خلال متابعتي للتليفزيون حرصت على الخروج. وتطالب الأسر باصطحاب أبنائهم إلي اللجان لغرس روح الوطنية للأطفال والشباب لتأهليهم في الإقبال في الانتخابات المقبلة.

وتناشد «المقدسة عايدة» المصريين الحفاظ على أمن واستقرار بلدهم، والبعد عن الصراع الطائفي والقبلي والديني. مؤكدة أن المصريين يعيشون منذ آلاف السنين أسرة واحدة فلا تفككوا هذا الترابط.