شكرا لقرائتكم خبر عن معمرات يتصدرن الاستفتاء: «من غير السيسي ما ننفعش ببصلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت على مدار أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تنتهي مساء اليوم في الساعة التاسعة مساء، مشاهد إنسانية لسيدات معمرات، حرصن على المشاركة والتصويت لصالح التعديلات.

ففي مشهد إنساني، خرج القاضي مؤمن مصطفي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة 23، بمعهد أبوخليفة الأزهري بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية من مقر لجنته حاملا بطاقة الاقتراع، متوجها بها إلى عجوز تجاوزت 108 سنوات داخل السيارة التي تواجدت بها أمام مقر اللجنة، تيسيرا عليها كي تتمكن من المشاركة والإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال المستشار في حديثه لـ«المصري اليوم» إنه لا يري تصرفه هذا مثيرا لأي دهشة، فهي أخلاق وسلوكيات معتادة من كل المصريين وليس هو وحده، بل إن عمله كقاض يشارك في هذا الواجب الوطني يحتم عليه قبل أي شىء التيسير على المواطنين.

قاض ينزل ببطاقة الاقتراع لعجوز داخل سيارتها أمام لجنة القنطرة غرب

وفي محافظة مرسى مطروح، حرصت أكبر مسنة هناك، صاحبة الـ125 عاما، الحاجة مكاسب جويا جالي، على المشاركة بالاستفتاء، وذلك بلجنة السادات في مدينة السلوم أقصي الحدود الغربية لمصر.

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وأكدت الحاجة أنها قطعت المسافة من منزلها للجنة الانتخابية «من أجل مستقبل أفضل لدولتنا المصرية»، داعية جميع المواطنين لضرورة المشاركة الإيجابية من أجل استكمال مسيرة التنمية.

الحاجة مكاسب

وفي بورسعيد، بكت أكبر معمرة في محافظة بورسعيد على الهواء مباشرة على شاشة قناة TEN بعد مشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفي سؤال المراسل لها عن سبب نزولها، قالت: «نزلت من أجل الدستور.. وإحنا من غير السيسي ما ننفعش ببصلة»، ثم بكت، ليقوم مراسل القناة بتقبيل رأسها ويدها على الهواء، وأكملت قائلة إنها مريضة بالقلب ولا تستطيع السير على قدميها، ولكنها شاركت في الاستفتاء من أجل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم لمصر الكثير.

ووجهت رسالة للمواطنين الذين لم يتوجهوا للمشاركة حتى الآن، قائلة: «لازم تنزلوا غصب عنكم، عشان مصر ربنا يحفظها».

أكبر معمرة في بورسعيد

وأدلت الحاجة سرية حسن سرور شعبان، البالغة من العمر ١٠٥ أعوام بصوتها في ثاني يوم للاستفتاء من داخل لجنة تل بني تميم، مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. وأعربت «سرية» عن سعادتها بالمشاركة والنزول في الاستفتاء، حيث أمر القاضي بخروج الموظفين لها خارج اللجنة للإدلاء بصوتها داخل السيارة التي تستقلها بعد أن كانت تصر على النزول بنفسها. ورضخت «سرية» لأوامر القاضى بعدم التوجه للجنة والوقوف حتى يصل لها الموظفون المختصون لمساعدتها في الإدلاء بصوتها في السيارة التي كانت تقلها.

الحاجة سرية

عايدة كامل العبد فانوس، وشهرتها المقدسة عايدة، أكبر معمرة بقرية الكوم الأخضر بمركز مغاغة، شمال المنيا، والتي تبلغ من العمر 94 عاما حرصت على المشاركة والتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها لا تتذكر متي توفي زوجها، لكنها تتذكر حفل عرسها.

وعن المشاركة في الاستفتاء، قالت: «لم أخرج في الانتخابات سوي خلال فترة ثورة 30 يونيو بعد أن فقدنا الأمن والأمان عقب ثورة 25 يناير، وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الاستقرار والأمن للبلاد، ومن خلال متابعتي للتليفزيون حرصت على الخروج».

وتطالب الأسر باصطحاب أبنائهم إلي اللجان لغرس روح الوطنية للأطفال والشباب لتأهليهم في الإقبال علي الانتخابات المقبلة.