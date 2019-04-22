شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتفقد مركز القيادة الرئيسي لمتابعة الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صباح الإثنين، مركز القيادة الرئيسي بالديوان العام، لمتابعة سير تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019 بمختلف مدن المحافظة.

وخلال تواجده بمركز القيادة أكد المحافظ ضرورة التنبيه على جميع القوات بمختلف اللجان الانتخابية بالسماح للناخبين بالتصويت حتى نهاية الإعداد المتواجدة أمام اللجان.

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ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحر الأحمر289303 ناخبين.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل جمهورية مصر العربية انطلقت، السبت الماضي، عبر اقتراع سري مباشر،

ومن المقرر أن تنتهي، اليوم الإثنين، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة

فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.