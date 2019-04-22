فيديو.. مشهد وطنى.. الجد فى إيده حفيدة بعلم مصر أثناء الاستفتاء بالرماية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحد الناخبين على اصطحاب حفيده خلال التصويت فى لجنة مدرسة الأهرام التجارية بنين، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وعبر عن سعادته لمشاركته فى الاستفتاء، مرتديا علم مصر هو وحفيده أثناء تجولهما، مؤكدا أنه يحرص دائما على اصطحاب أبنائه وأحفاده لمعرفة حقوقهم السياسية والتعود على المشاركة وممارسة حقوقهم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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وذكرت أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب قد استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.