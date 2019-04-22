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البيئة ترفع المخلفات بأحد شوارع الزقازيق استجابة لشكاوى المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإزالة المخلفات الموجودة بشارع أبو بكر الصديق، مركز الزقازيق، استجابة للشكوى الواردة للفرع من بعض المواطنين المقيمين بالمنطقة لتضررهم من تراكم المخلفات بقطعة أرض فضاء  بالشارع.

 

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من الفرع  بالاشتراك مع حى أول مركز الزقازق وتم إحضار المعدات ورفع جميع المخلفات.

 

 

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