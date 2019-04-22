شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد السفارة الأمريكية يتفقد لجان الاستفتاء بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من السفارة الأمريكية في القاهرة، اللجان الانتخابية فى مدرسة الزمالك القومية فى إطار الحرص على معرفة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.

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وفد السفارة الأمريكية يتفقد اللجان بالزمالك



وفد السفارة الأمريكية يتفقد اللجان بالزمالك



وفد السفارة الأمريكية يتفقد اللجان بالزمالك