شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت التلاوى تدلى بصوتها بالاستفتاء وتؤكد: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الأسبق بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، بمقر اللجنة الانتخابية بكلية التربية رياضة بنات بالزمالك.

وقالت ميرفت التلاوى لـ " الخليج 365": أتوجه بالشكر للمصريين على مشاركتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية قائلة :" حماس المواطنين ونزولهم خيب امال الأعداء "والحضور الكثيف فى مختلف الأماكن جاء بسبب وعى الشعب بأهمية الأمن والاستقرار فى مصر، وكذلك أهمية أن يستكمل الرئيس مشواره فى تحقيق الإنجازات خاصة ﻭأنه نفذ مشروعات على مدار 4 سنوات لم تشهدها مصر من قبل.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية .