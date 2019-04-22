شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى: مليون و320 ألف جنيه إجمالى الجوائز الممنوحة للمرأة والرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صباح اليوم الاثنين، مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته 173 عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد والتى منحت لعدد أربعة فائزين فى مجالات العلوم الأساسية والعلوم الزراعية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه بمبلغ إجمالى 400 ألف جنيه وهى الجائزة التى تمولها أكاديمية البحث العلمى سنويا.

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واعتمد المجلس أيضا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد ثمان فائزات بإجمالى 920 ألف جنيه، منهم 4 جوائز تقديرية قيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه فى مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية، والعلوم الإجتماعية، و4 جوائز تشجيعية (وتم حجب واحدة) وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه فى مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية.