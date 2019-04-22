شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..حشود ضخمة من المواطنين أمام لجان الاستفتاء بشركة الأدوية بمعهد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد ملفت للانتباه، احتشد المواطنون أمام لجان الاستفتاء على التعديلات بشركة الأدوية بمعهد ناصر. Advertisements كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو ..حشود ضخمة من المواطنين أمام لجان الاستفتاء بشركة الأدوية بمعهد ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.