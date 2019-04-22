هيئة الاستعلامات: لم نتلق شكوى واحدة من أى مراسل أجنبى خلال الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد إمام مدير المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات، إن غرفة عمليات الهيئة مستمرة فى رصد تغطية الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية لعملية الاستفتاء، مضيفا أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى حتى الان من المرسلين الأجانب المعتمدين لدى المركز الصحفى.
وأضاف محمد إمام فى تصريحات له، أن غرفة العمليات تواصلت مع المراسلين الأجانب المتواجدين أمام اللجان الانتخابية منذ فتح باب اللجان فى ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشار محمد إمام مدير المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن غرفة العمليات على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لم ترد لغرفة عمليات هيئة الاستعلامات شكوى واحدة من أى مراسل تم منعه من ممارسة عمله أو من دخول اللجان، مؤكدا أنه جرى تمكين جميع المراسلين وتقديم التسهيلات لهم للإطلاع على كل شئ يتعلق بعملية الاستفتاء.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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